Министр инфраструктуры Владимир Омелян, которого подозревают в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации, забрал свои загранпаспорта, которые изымались в качестве меры пресечения.

Об этом он сообщил «Украинской правде» в понедельник, 19 ноября.

Действие меры пресечения, избранной судом для министра, завершилась 15 ноября.

Выбрать новую следствие не просило.

«Я только сегодня забрал паспорта, потому что был физически в командировке... Для меня лично невыясненным остается вопрос, для чего было это все с помпой такой делать», – отметил Омелян.

Сейчас он и его адвокаты знакомятся с материалами дела.

Напомним, 13 сентября, НАБУ сообщило министру инфраструктуры Владимиру Омеляну о подозрении в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. По данным Бюро, расходы чиновника существенно превышают его доходы. Сам министр все обвинения отрицает и говорит, что «невозможно найти то, чего нет». Омелян сообщил, что не собирается уходить в отставку.

Соломенский районный суд Киева отпустил министра на поруки.

Позже НАБУ обнародовало фрагменты переписок Омеляна, которые, по мнению следователей, указывают на сокрытие им своих активов.

В начале ноября детективы НАБУ сообщили министру о завершении досудебного расследования.