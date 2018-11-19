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Вчера, 18 ноября, в Донецкой области на одном из блокпостов бойцы подразделения Национальной полиции «Киев» со стрельбой остановили автомобиль марки «Лада-Калина», который направлялся из оккупированной Макеевки на подконтрольную территорию, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Водитель, гражданин П. отказался от проведения осмотра указанного транспортного средства и начал движение в направлении сотрудников полиции, чем создал угрозу их жизни и здоровью.

Старший смены, старший лейтенант полиции Виталий Фокин, после неоднократного устного предупреждения и дальнейшего предупредительного выстрела вверх, применил автоматическое оружие АК-74 - совершил 3 выстрела по колесам транспортного средства с целью его остановки.

В результате повреждения левого переднего колеса автомобиль был остановлен. Пострадавших среди полицейских и гражданских лиц нет. Гражданин П. направлялся из Макеевки Донецкой области.

Правонарушитель доставлен в территориальное подразделение Национальной полиции в городе Славянске.

Старший лейтенант полиции Виталий Фокина за решительные действия представлен к поощрению, сообщил врио заместителя командующего объединенных сил по вопросам применения сил и средств Национальной полиции Украины полковник полиции Сергей Кондрашенко.
ForUm

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