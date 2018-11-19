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В селе Стадница Тетиевского Киевской области местный житель застрелил магазинного вора на месте преступления, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

По данным главка, в 3 часа ночи на мобильный телефон хозяина магазина села Стадница Тетиевского района поступило смс-сообщение о срабатывании сигнализации в магазине. Уже через несколько минут мужчина и его зять приехали в торговое заведение.

«Навесной замок входной двери магазина был сорван. Поэтому владелец остался в дворе, а его зять зашел в помещение. Там он обнаружил злоумышленника с оружием в руках. Молодой человек не растерялся и выхватил у вора пистолет. Однако, тот и не подозревал, что у преступника была еще одна единица оружия. Убегая, нападающий начал стрелять. В ответ родственник владельца магазина, защищаясь, выстрелил. Пуля попала беглецу в область шеи», – говорится в сообщении.

Вором оказался человек, который ранее неоднократно имел проблемы с законом за совершение имущественных преступлений.

Оружие изъято и направлено на экспертизу. Тело погибшего злоумышленника направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти.

Квалификацию данного события предоставят следователи.
ForUm

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