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В Киеве возле станции метро «Лыбидская» в результате конфликта со стрельбой ранен парень, сообщает dtp.kiev.ua.

«Ночное ЧП в Киеве на Лыбидской у porter паба. В результате конфликта неизвестный несколько раз выстрелил из пистолета в парня», – говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавший в тяжелом состоянии без сознания был срочно госпитализирован в 17-ю больницу. На месте работала полиция и оперативно-следственная группа.
ForUm

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