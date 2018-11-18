Во второй половине дня 18 ноября в столице местами ожидается небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, в столице сегодня будет переменная облачность. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем около 0º.

С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу.