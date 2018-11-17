В Шостке в ночь на 17 ноября сгорело авто депутата горсовета, председателя фракции Социал-демократической партии (СДП) Олега Романовского.
«Мне сожгли авто. Кто-то порадуется, кто поймет. Но, наверное, это «мужественный» поступок деятелей, которые решили меня остановить», - написал сам депутат в Facebook.
По данным полиции Сумской области, ЧП произошло около полуночи.
Сообщение о возгорании автомобиля «Киа» во дворе многоэтажки поступило в полицию от пожарных. На место сразу была направлена следственно-оперативная группа полиции.
Выяснилось, что автомобиль принадлежит 43-летнему местному жителю, который является депутатом Шосткинского городского совета седьмого созыва.
По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», в рамках которого устанавливаются причины и обстоятельства возгорания автомобиля.
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