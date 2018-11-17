В Шостке в ночь на 17 ноября сгорело авто депутата горсовета, председателя фракции Социал-демократической партии (СДП) Олега Романовского.

«Мне сожгли авто. Кто-то порадуется, кто поймет. Но, наверное, это «мужественный» поступок деятелей, которые решили меня остановить», - написал сам депутат в Facebook.

По данным полиции Сумской области, ЧП произошло около полуночи.

Сообщение о возгорании автомобиля «Киа» во дворе многоэтажки поступило в полицию от пожарных. На место сразу была направлена ​​следственно-оперативная группа полиции.

Выяснилось, что автомобиль принадлежит 43-летнему местному жителю, который является депутатом Шосткинского городского совета седьмого созыва.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», в рамках которого устанавливаются причины и обстоятельства возгорания автомобиля.