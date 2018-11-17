Суд временно вернул аккредитацию в Белый дом корреспонденту CNN Джиму Акосте, которого исключили из президентского пула после перепалки с Дональдом Трампом.

Федеральный судья Тимоти Келли в пятницу обязал Белый дом восстановить корреспонденту пропуск в Белый дом, передает Русская служба ВВС.

«Мы очень довольны, это великий день для журналистики, - сказал у выхода из здания юрист CNN. «Я хочу поблагодарить коллег, СМИ, которые меня поддержали, и судью за его решение. Ну и давайте вернемся к работе», - сказал в свою очередь сам Акоста.

В самом Белом доме заявили, что уважают решение суда и временно восстановят корреспондента в президентском пуле. Также Белый дом пообещал разработать на будущее правила поведения на пресс-конференциях.

На прошлой неделе Белый дом лишил Акосту аккредитации за перебранку с Трампом и отказ отдавать микрофон по требованию президента.

Трамп нередко критикует СМИ, и в особенности – CNN. Он не раз заявлял, что телекомпания производит «фейковые новости». На пресс-конференции 7 ноября он посоветовал Акосте «управлять CNN, пока сам президент управляет страной».

В иске, который телекомпания подала в окружной суд Вашингтона, телеканал назвал отзыв аккредитации у журналиста нарушением первой поправки к конституции США, которая гарантирует свободу слова. Ответчиками в иске выступали сам Трамп и еще пять человек, в частности глава аппарата Белого дома Джон Келли и его заместитель Уильям Шайн, а также пресс-секретарь президента Сара Сандерс.

На пресс-конференции Трампа в Белом доме 7 ноября после промежуточных выборов в США Акоста попытался спросить Трампа о караване мигрантов и расследовании предполагаемого вмешательства России в американские выборы.

Акоста несколько раз поинтересовался, почему Трамп раздувает страхи по поводу каравана мигрантов из Гондураса, который направляется в сторону южной американской границы. Трамп перед промежуточными выборами даже отправил туда армию, хотя караван до границы США еще не дошел.

Президент вступил в перепалку с журналистом, а затем потребовал, чтобы тот отдал микрофон. Акоста отказался сесть на место и продолжил задавать вопросы. Он поинтересовался, беспокоят ли Трампа результаты расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в американские выборы 2016 года. Одновременно сотрудница-стажерка попыталась забрать у Акосты микрофон, но тот его не отдал.

Трамп назвал «русское расследование» фальшивкой, Акосту ужасным человеком, а CNN - врагами народа.

На следующий день Белый дом лишил Акосту аккредитации за то, что он вел себя неподобающим образом на пресс-конференции и «распускал руки в отношении женщины» - стажерки, пытавшейся забрать микрофон. CNN в иске отмечает, что Акоста не прикасался к стажерке и приводит в подтверждение слова присутствовавших на пресс-конференции журналистов.