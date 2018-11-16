также в разделеЭкономика
Всю сферу торговли обяжут перейти на безналичные платежи 21
Гройсман сказал, когда рассчитывает получить новый транш МВФ 17
Гройсман: Украина заинтересована в американском сжиженном газе 15
НБУ выпустил памятные монеты необычной формы 40
Украина может получить транш по новой программе МВФ до конца года 35
Украина принудительно продала долю «Газпрома» в донецкой компании 102
Дефицит внешней торговли товарами достиг $6,5 миллиарда 128
РФ обжаловала решение британского суда по «долгу Януковича» 81
В Счетной палате допускают невыполнение госбюджета-2018 31
В третьем квартале рост ВВП составил 2,8% 109
Кабмин предлагает взимать больше налогов с высоких зарплат 80
Полторак пожаловался на недостаточное финансирование обороны 40
В Украину заходит китайская платежная система — UnionPay International 85
Кабмин утвердил проект госбюджета для второго чтения в Раде 21
В «Газпроме» ответили на угрозы США остановить «Северный поток-2» 136
МВФ: Коррупция на 2% в год тормозит рост ВВП Украины 20
АМКУ открыл дело против мобильных операторов за абонплату за 28 дней 289
Порошенко: Нынешние темпы роста оставят Украину одной из самых бедных в Европе 100

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о ратификации меморандума о взаимопонимании и соглашение между Украиной и Европейским Союзом о получении нашей страной макрофинансовой помощи в сумме до 1 миллиарда евро, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Отмечается, что реализация меморандума о взаимопонимании и кредитного соглашения позволит Украине привлечь дополнительные финансовые ресурсы Европейского Союза для их последующего направления в государственный бюджет.

Предпосылкой получения каждого из двух траншей макрофинансовой помощи ЕС на сумму до 500 млн евро каждый является выполнение ряда согласованных сторонами мероприятий по реализации налоговой и таможенной политики, борьбы с коррупцией, осуществлении малой приватизации, управлению государственными предприятиями, корпоративному управлению в государственных банках и банковскому надзору, дальнейших реформ в сферах энергетики, здравоохранения и социальной защиты.

Как сообщал ForUm, Совет Европейского Союза 26 июня утвердил предоставление Украине одного миллиарда евро макрофинансовой помощи.

В августе Украина согласовала с ЕС условия получения помощи.

14 сентября Президент Петр Порошенко и вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис подписали меморандум о взаимопонимании и кредитное соглашение между Украиной и Европейским Союзом относительно четвертой программы макрофинансовой помощи Украине. 

8 ноября данный меморандум ратифицировала Верховная Рада.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги