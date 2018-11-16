Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о ратификации меморандума о взаимопонимании и соглашение между Украиной и Европейским Союзом о получении нашей страной макрофинансовой помощи в сумме до 1 миллиарда евро, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Отмечается, что реализация меморандума о взаимопонимании и кредитного соглашения позволит Украине привлечь дополнительные финансовые ресурсы Европейского Союза для их последующего направления в государственный бюджет.

Предпосылкой получения каждого из двух траншей макрофинансовой помощи ЕС на сумму до 500 млн евро каждый является выполнение ряда согласованных сторонами мероприятий по реализации налоговой и таможенной политики, борьбы с коррупцией, осуществлении малой приватизации, управлению государственными предприятиями, корпоративному управлению в государственных банках и банковскому надзору, дальнейших реформ в сферах энергетики, здравоохранения и социальной защиты.

Как сообщал ForUm, Совет Европейского Союза 26 июня утвердил предоставление Украине одного миллиарда евро макрофинансовой помощи.

В августе Украина согласовала с ЕС условия получения помощи.

14 сентября Президент Петр Порошенко и вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис подписали меморандум о взаимопонимании и кредитное соглашение между Украиной и Европейским Союзом относительно четвертой программы макрофинансовой помощи Украине.

8 ноября данный меморандум ратифицировала Верховная Рада.