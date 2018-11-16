В Украине планируют на дорогах общего пользования сузить крайнюю левую полосу для скоростного движения легкового транспорта и расширить остановочную полосу, сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

«Мы начали работу над обновлением строительных норм по проектированию автомобильных дорог общего пользования. Сейчас на трассах предполагается единая ширина полос движения 3,75 метра и остановочная полоса в 2,5 метра, что является опасной шириной для остановки, например, грузового автомобиля. Поэтому теперь при строительстве трасс планируем предусмотреть обязательное сужение крайней левой полосы для скоростного движения легкового транспорта и расширение остановочной полосы. Это сделает невозможным превышение разрешенной скорости на дорогах и будет способствовать повышению безопасности движения», - сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе.

Таким образом, министерство предлагает оптимизировать ширину полос движения на автомобильных дорогах общего пользования.

Согласно предлагаемым изменениям, ширину крайней левой полосы для скоростного движения легкового транспорта предлагается сузить с 3,75 м до 3,5 м. Кроме того, за счет оптимизированной левой полосы на дорогах 1 и 2 категорий планируется делать остановочную полосу шириной не 2,5 м, а 3 м. «Устройство более безопасных остановочных полос будет способствовать избежанию возможных столкновений при остановках на трассах», - добавил Парцхаладзе.

Согласно проекту ГСН, такие нормы должны стать обязательными при новом строительстве скоростных трасс и делаться по возможности при проведении реконструкции дорог.

Напомним, 1 сентября вступила в действие ГСН, согласно которой ширина полос движения на дорогах в городах и селах сужена на 0,5 метра.