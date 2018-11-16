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Украина заинтересована в проектах поставки сжиженного газа и угля из других стран - партнеров, прежде всего США, пока не покроет дефицит ресурсов собственными ископаемыми. Об этом сказал в интервью Reuters премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщили ForUm’у  в пресс-службе Кабмина.

Он отметил, что сейчас правительство взяло целью достичь полной энергонезависимости - по всем видам топлива. Однако ее достижение требует времени. И пока прорабатываются все механизмы выполнения поставленных задач, Украина будет пользоваться предложениями партнеров – прежде всего ЕС и США – по поставкам газа и угля.

Как отметил глава правительства, детали такого сотрудничества обсуждались во время недавнего визита Министра энергетики США Рика Перри в Киев.

«Сжиженный газ является очень интересным для Украины. Мы обсудили весь спектр нашего сотрудничества в энергетическом секторе. Что касается угля, мы будем покупать его у наших международных партнеров, пока мы не покрываем внутренний дефицит», - сказал Гройсман.
ForUm

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