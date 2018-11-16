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Представленный Италией бюджет на 2019 год значительно отличается от обязательств страны согласно бюджетным правилам Европейского Союза, которые Рим таким образом открыто оспаривает.

Об этом заявил вице-президент Европейской Комиссии по вопросам евро и социального диалога, финансовой стабильности, финансовым услугам и Союзу рынков капитала Валдис Домбровскис, сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

«Проект бюджета Италии на 2019 год значительно отличается от ее обязательств», - заявил Домбровскис, пригрозив Риму судопроизводством по чрезмерной задолженности.

По словам вице-президента Комиссии, итальянское правительство «открыто» оспаривает бюджетные правила, согласованные всеми странами еврозоны, и её политика является «контрпродуктивной».

Домбровскис отметил, что в последние годы Комиссия воздерживалась от введения судопроизводства против Италии, поскольку ее бюджеты соответствовали Пакту стабильности, но если этого больше не будет, то процедура «будет оправдана».

Как сообщалось, на этой неделе Италия повторно представила Европейской Комиссии проект бюджета на 2019 год, с теми же предположениями о росте и дефиците, что и в проекте, до этого отвергнутом за нарушение правил ЕС.

Страна может столкнуться с финансовыми санкциями Евросоюза (речь идет о сумме около 9 миллиардов евро), если не договорится о размере расходов на следующий год.

Правительство Италии считает, что ЕС должен проявить гибкость в отношении итальянского бюджета, так как страна столкнулась с рядом смертоносных бедствий, включая наводнения и разрушения моста в Генуе.
ForUm

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