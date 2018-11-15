Правоохранители задержали гражданина Украины, который подозревается в совершении оконченного покушения на одного из руководителей Херсонской областной ячейки партии «Национальный корпус» по заданию спецслужб РФ.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

«Указанный гражданин в мае 2018 года, действуя на выполнение задания спецслужб РФ, которое он получил на территории указанного государства-агрессора, с целью нарушения общественной безопасности и устрашения населения Украины, в частности общественных активистов, с использованием огнестрельного оружия совершил покушение на совершение террористического акта в Херсоне, в результате которого одному из руководителей Херсонского областного отделения политической партии «Национальный корпус» должны были быть причинены телесные повреждения различной степени тяжести», - говорится в сообщении.

Подозреваемому не удалось реализовать свои намерения в связи с проведенным в соответствии с требованиями УПК Украины контролем за совершением преступления, во время которого боевые патроны заменены на холостые. Проведенными мероприятиями удалось предотвратить совершение особо тяжкого преступления и получить неопровержимые доказательства действительности намерений указанного лица совершить террористический акт.

Кроме того, этот же гражданин, продолжая выполнение задания спецслужб РФ, совершил приготовления к другому террористическому акту, в результате которого одному из руководителей Общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы «Добровольная народная дружина самообороны Херсонской области» должны были быть причинены телесные повреждения различной степени тяжести.

14 ноября указанному гражданину сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 258; ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258 и ч. 1 ст. 263 УК Украины.

15 ноября следственным судьей Шевченковского районного суда Киева в отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

За совершенные подозреваемым преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.