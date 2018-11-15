также в разделеПолитика
Путин: До выборов в Украине бессмысленно проводить встречи в «нормандском формате» 34
Источник: Порошенко обвинил Филатова в неспособности «решать вопросы» с судьями Верховного суда 40
Рабинович снял свою кандидатуру. Решение о едином кандидате от «Оппозиционной платформы — За жизнь» примет стратегический совет 60
Украина готовит санкции против организаторов «выборов» в ОРДЛО 45
ЦИК просит кандидатов в президенты отказаться от преждевременной агитации 17
МИД предлагает Генассамблее ООН принять декларацию по случаю годовщины Голодомора 27
Томенко объяснил, в чем феномен Медведчука: Объединяет не только пророссийские силы 80
РАЗУМНАЯ СИЛА: Порошенко продолжит конкурировать за выгодную ему кормушку в виде ОТГ 33
Гриценко: Плюс Медведчука в том, что он открыто отстаивает свою позицию 56
Бойко: Мы готовы поддержать решение политсовета партии «За жизнь» по единому кандидату — Рабиновичу 113
Гройсман предложил отстранить мэров городов из-за срыва отопительного сезона 47
Банк «Киевская Русь» банкротили, чтобы Порошенко не возвращал кредиты 99
«Российский сценарий сорван»: У Порошенко рассказали о встрече с иерархами УПЦ МП 173
Стало известно, о чем Порошенко говорил с частью иерархов УПЦ МП 323
Порошенко вручил Джемилеву «Орден Свободы» 27
Экс-министр экологии собрался в президенты 41
В АП о срыве переговоров с УПЦ МП: Двери остаются открытыми 65
Переселенцам объяснили, как голосовать на выборах президента 42

Европейский Союз может ввести санкции в отношении пятерых лиц, ответственных за организацию «выборов» на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом в Twitter сообщил корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк.

«Европейский Союз, вероятно, добавит в санкционный список еще пятерых лиц, которых он считает ответственными за организацию «выборов» на Донбассе», - написал он.

Йозвяк прогнозирует, что министры иностранных дел ЕС примут это решение в понедельник, 19 ноября.

Напомним, 11 ноября на Донбассе состоялись «выборы» главарей «ЛНР» и «ДНР», а также депутатов их «однопалатных парламентов» - «народных советов». Победителями объявлены «и.о. главы» «ЛНР» Леонид Пасечник и «врио главы ДНР» Денис Пушилин.  

Центральная избирательная комиссия Украины отмечает, что «выборы», проведенные 11 ноября 2018 на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях Украины, являются нелегитимными.

Прокуратура Луганской области открыла уголовное производствопо факту проведения незаконных «выборов».

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что Украина готовит санкции против организаторов этих «выборов».

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги