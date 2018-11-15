Европейский Союз может ввести санкции в отношении пятерых лиц, ответственных за организацию «выборов» на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом в Twitter сообщил корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк.

«Европейский Союз, вероятно, добавит в санкционный список еще пятерых лиц, которых он считает ответственными за организацию «выборов» на Донбассе», - написал он.

Йозвяк прогнозирует, что министры иностранных дел ЕС примут это решение в понедельник, 19 ноября.

Напомним, 11 ноября на Донбассе состоялись «выборы» главарей «ЛНР» и «ДНР», а также депутатов их «однопалатных парламентов» - «народных советов». Победителями объявлены «и.о. главы» «ЛНР» Леонид Пасечник и «врио главы ДНР» Денис Пушилин.

Центральная избирательная комиссия Украины отмечает, что «выборы», проведенные 11 ноября 2018 на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях Украины, являются нелегитимными.

Прокуратура Луганской области открыла уголовное производствопо факту проведения незаконных «выборов».

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что Украина готовит санкции против организаторов этих «выборов».