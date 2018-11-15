США, очевидно, поддержат решение украинского народа на выборах в следующем году, однако будут сотрудничать в дальнейшем с теми лидерами и политическими силами, которые будут сохранять европейский и евроатлантический курс Украины.

Такое убеждение высказал в интервью Укринформу посол Украины в США Валерий Чалый.

«На мой взгляд, американское правительство будет продолжать взаимодействие с теми политическими представителями, которых поддержит украинский народ. Все очень просто», - сказал дипломат в ответ на просьбу прокомментировать свое видение позиции США относительно выборов в Украине в следующем году.

Вместе с тем, он подчеркнул, что хотел бы видеть, как сегодняшний уровень взаимоотношений между двумя странами будет развиваться, а не уменьшаться. «Конечно, хотелось бы видеть последовательность во внешней политике Украины и неизменность внешнеполитического курса и его темпов», - добавил Чалый.

Посол также выразил убеждение, что США «приветствовали бы взаимодействие с теми политиками, которые будут продолжать избранный курс реформ и выбранный геополитический курс на сближение с евроатлантическими, европейскими структурами». По его словам, очевидно, прямой поддержки украинских кандидатов или партий на выборах со стороны США не будет, «но готовность сотрудничества, конечно, будет иметь место с теми, кто сохранит этот курс».

Напомним, очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. Старт избирательной кампании запланирован на 31 декабря 2018 года.