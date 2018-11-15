Вооружение украинской армии современным оружием и техникой - наш ответ на истерии и провокации РФ против Украины. Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов сегодня во время передачи военной техники и оружия военным на «Киевском бронетанковом заводе», сообщили ForUm’у в пресс-службе СНБО.

Украинские военные получили 70 единиц вооружения и военной техники, в частности, модернизированные танки Т-72, ​​новые БТР-3, высокоточные противотанковые комплексы «Стугна-П» и «Корсар», мобильную РЛС кругового обзора «Дельта», новейшие бронированные автомобили «Варта» и «Новатор», а также 82-мм минометы украинского производства.

Он сообщил, что только за 3 квартала текущего года предприятия ГК «Укроборонпром» передали украинской армии «более 3500 единиц вооружения и военной техники, из них более 2000 единиц - новое и модернизированное вооружение». «Речь идет о бронетанковой, морской и авиационной технике, ракетно-артиллерийском вооружении, системах противовоздушной обороны, средствах связи и радиоэлектронной борьбы», - отметил секретарь СНБО, выразив надежду, что темпы обеспечения новым оружием и военной техникой нашей армии и других силовых структур не должны уменьшиться и в следующем году. «Надеюсь, это найдет свое отражение в Государственном оборонном заказе на следующий год, и в бюджете, который в ближайшее время должен быть утвержден в парламенте», - добавил он.

Кроме того, Турчинов отметил, что над выполнением государственного оборонного заказа активно работает и негосударственный сектор оборонно-промышленного комплекса. «Примером этого являются бронированные машины «Варта» и «Новатор», и 82-мм минометы, которые мы сегодня передаем военным», - отметил он, подчеркнув, что «Новатор» по характеристикам «является наиболее скоростной и маневренной бронемашиной среди тех, что сегодня находятся на вооружении».

Секретарь СНБО также сообщил, что новые украинские 82-мм минометы имеют уменьшенный вес и повышенные эксплуатационные характеристики за счет использования в конструкции специальных сплавов при высокой дальности и точности впечатление целей.

По его словам, каждая новая единица боевой техники и оружия делает наше государство сильнее и приближает победу. «Вооружение украинской армии современным оружием и техникой - наша адекватный ответ на истерии и провокации РФ против Украины», - подытожил Секретарь СНБО.