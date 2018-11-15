Таиланд отменил консульский сбор для туристов с 15 ноября, а не с 1 декабря 2018 года, как планировалось ранее. Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Таиланде Андрей Бешта.



«Вниманию украинцев, которые планируют отпуск в Таиланде. Согласно уточненному решению тайского правительства, уже с 15 ноября украинцы не будут платить консульский сбор в размере около 60 долларов за получение туристической визы по прибытию», - написал он.



Ранее сообщалось, что правительство Таиланда освободит туристов из ряда стран с 1 декабря по 31 января 2019 года от уплаты визового сбора. Среди них и граждане Украины.

В частности, будет отменена плату в размере 2000 батов (60 долларов) для иностранцев из 21 страны, которые прибывают в Таиланд на 15 дней. Теперь обладатели паспортов Андорры, Бутана, Болгарии, Китая, Кипра, Эфиопии, Фиджи, Индии, Казахстана, Латвии, Литвы, Мальдив, Мальты, Мавритании, Папуа-Новой Гвинеи, Румынии, Сан-Марино, Саудовской Аравии, Тайваня, Украины и Узбекистана смогут посетить Таиланд без оплаты визы. По данным Иммиграционного бюро Таиланда, число туристов, получающих визы по прибытии, продолжает снижаться с января 2016 года.