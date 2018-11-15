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Снегопад в Киеве и других регионах Украины, который начался в среду, 14 ноября, принесет с собой сильное похолодание, которое накроет страну в два этапа.

Об этом в комментарии «Апострофу» заявил народный синоптик Леонид Горбань.

«Такая погода будет держаться до конца недели. Морозы на уровне 4-5 градусов будут держаться в ближайшие 7 дней. Второй подход волны похолодания просчитывается с 19 по 25 ноября. Морозы будут еще сильнее: до 5-9 градусов ниже нуля. Сейчас пройдут снега и дальше в расчетах осадков нет. Вернется снег только в конце месяца: с 27 по 29 ноября», - рассказал он.

 
ForUm

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