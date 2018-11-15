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На новогодние и рождественские праздники украинцев ожидает мороз до 6 градусов с дальнейшим потеплением.

Такой прогноз дал народный синоптик Леонид Горбань, отметив, что до конца декабря в Украине сохранится теплая погода с небольшими заморозками, сообщает Obozrevatel.

«Первые дни месяца нас ждет минусовая температура в пределах 2-4 градусов, после придет потепление до 5 градусов тепла. Такая температура будет колебаться почти до конца декабря, с небольшими заморозками. И только 28-31 числа вернется мороз до 6 градусов», — сказал Горбань.

По словам синоптика, в декабре можно ожидать дождей с мокрым снегом, но аккурат к Новому году в Украине по-настоящему заснежит.

«1 января прогнозируется минусовая температура до 6 градусов со снегом. Правда, на православное Рождество, 7 января, ожидается плюсовая температура — до 4 градусов, тепло сохранится до середины месяца. Дальше будет происходить постепенное похолодание. Самых сильных морозов стоит ожидать с 22 января — до -25 градусов», — заявил синоптик.

 
ForUm

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