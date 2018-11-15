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Украина подготовила для Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций проект декларации по случаю 85-й годовщины Голодомора 1932-1933 годов, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

МИД упорядочил сборник документов, принятых на национальном и региональном уровнях в иностранных государствах и в рамках международных организаций, относительно признания Голодомора геноцидом украинского народа и почтения памяти жертв. В сборнике также есть информация о памятных знаках, установленных за рубежом.

По инициативе постоянного представительства Украины при ООН также подготовлен проект совместной декларации к 85-й годовщине Голодомора 1932-1933 годов в Украине, который сейчас распространен среди государств-членов ООН.

Предлагается рассмотреть возможность присоединения к декларации с ее последующим распространением как документа Генеральной Ассамблеи ООН 9 декабря этого года, что представляется символичным в связи с отмечанием в этот день 70-й годовщины Конвенции ООН по предотвращению и наказанию за преступления геноцида (9 декабря 1948 года).

В ноябре в Украине и во всем мире отмечается День памяти жертв Голодоморов. Памятный день приходится на четвертую субботу ноября. В этом году его будут отмечать 24 ноября.
ForUm

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