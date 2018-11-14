Завтра, 15 ноября, в Киеве ожидается снег, на дорогах гололедица. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на информацию Украинского гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в столице будет облачно, ночью и утром небольшой мокрый снег, днем ​​без осадков.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, температура ночью около 0°.

С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу.

В свою очередь генеральный директор коммунальной корпорации «Киевавтодор» Александр Густелев обратился к водителям с призывом не оставлять транспорт в местах, где могут усложнить работу снегоуборочной техники.

«Ночью будут работать колонны снегоуборочной техники на маршрутах. Поэтому просьба: не оставлять машины в местах, не приспособленных для парковки, чтобы не препятствовать технике убирать снег», - сказал он.