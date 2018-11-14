Генпрокуратура сообщила о подозрении в уголовном производстве по факту незаконного строительства объекта инженерной и транспортной инфраструктуры (вертолетной площадки Януковича) на Парковой дороге в Киеве

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, получены доказательства совершения уголовного преступления бывшими должностными лицами Инспекции государственного архитектурно-строительного контроля в Киеве.

Так, установлено, что в результате противоправных действий бывшего начальника Инспекции государственного архитектурно-строительного контроля в Киеве, который действовал в интересах лиц из ближайшего окружения экс-президента Виктора Януковича, которые выразились в непринятии мер по остановке самовольного строительства, незаконной выдаче разрешительных документов на выполнение подготовительных и строительных работ ООО «Амадеус Ко», привели к частичному уничтожению памятников культуры и памятников археологии национального значения, в результате чего общине Киева причинен ущерб на общую сумму более 190 млн грн.

По результатам расследования 12 ноября 2018 бывшему начальнику Инспекции государственного архитектурно-строительного контроля в городе Киеве сообщается о подозрении в совершении указанного выше уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, принимаются меры по установлению других лиц, причастных к совершению указанных уголовных правонарушений.

Напомним, Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), осуществило официальную передачу в управление КП «Центр организации дорожного движения» КГГА конгрессно-выставочного центра «Парковый», расположенного на Парковой дороге в Печерском районе Киева.