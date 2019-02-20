Народный депутат Украины из фракции «Блок Петра Порошенко» Максим Ефимов сообщил, что его окружение приобрело КВЦ «Парковый» - конгрессно-выставочный центр вместе с вертолетной площадкой в центре Киева.

По его словам, объект будет передан в управление международной компании. Он в ближайшее время обещает представить концепцию развития КВЦ.

«После решения суда об отмене ареста имущества комплекса новый инвестор фактически получает открытые возможности для управления и развития КВЦ. Уверен, что при грамотном управлении «Парковый» может стать крупнейшей площадкой для важнейших экономических и культурных событий, приносить существенные налоговые отчисления бюджету столицы и работать на имидж Украины», - написал он в Facebook.

Нардеп объяснил, что так как не имеет права заниматься коммерческой деятельностью, бенефициаром бизнеса выступила его мать Любовь Ефимова.

27 октября 2017 в ГПУ заявили, что вертолетную площадку на Парковой дороге в центре Киева передали в управление государственному предприятию «Финансирование инфраструктурных проектов».

Вертолетную площадку на Парковой аллее в центре Киева открыли в июне 2012 года. О планах ее строительства заговорили после того, как в конце 2010 года в Администрации тогдашнего президента Украины Виктора Януковича сообщили, что он собирается отказаться от поездок на автомобиле из своей резиденции «Межигорье» на работу и обратно, что вызывает перекрытия всей этой трассы, и добираться на работу на вертолете.

Напомним, 11 октября 2018 года конгрессно-выставочный центр «Парковый», который называют «вертолетной площадкой Януковича», отдали в управление столичному коммунальному предприятию.

6 февраля Голосеевский районный суд Киева удовлетворил ходатайство адвоката «Амадеус Ко» и обязал Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, (АРМА) вернуть конгрессно-выставочный центр «Парковый» в пользование юридическому владельцу.