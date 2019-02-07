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Вчера, 6 февраля, Голосеевский районный суд Киева удовлетворил ходатайство адвоката «Амадеус Ко» и обязал Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, (АРМА) вернуть конгрессно-выставочный центр «Парковый», расположенный на Парковой дороге, в пользование юридическому владельцу, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

«Юридические владельцы конгрессно-выставочного центра «Парковый», расположенного на Парковой дороге в Киеве, с помощью судебных решений пытаются устранить от управления этим имуществом Нацагентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) и КП «Центр организации дорожного движения», – говорится в сообщении.

Так, Хозяйственный суд Киева 24 января 2019 по иску «Амадеус Ко» вынес решение, которым запретил АРМА и КП «Центр организации дорожного движения», выбранному управляющим этим имуществом по результатам открытого конкурса, совершать любые действия по управлению этим имуществом.

Кроме того, 6 февраля 2019 Голосеевский районный суд Киева удовлетворил ходатайство адвоката «Амадеус Ко» и обязал АРМУ вернуть указанный объект недвижимости в пользование юридическому владельцу. При этом меры обеспечения в виде ареста имущества с запретом отчуждения суд не отменил.

«Не соглашаясь с принятыми решениями, столичная прокуратура готовит новое ходатайство в суд об аресте этого имущества и передаче его в управление АРМА», – подчеркнули в прокуратуре.

Напомним, 11 октября 2018 года конгрессно-выставочный центр «Парковый», который называют «вертолетной площадкой Януковича», отдали в управление столичному коммунальному предприятию.
ForUm

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