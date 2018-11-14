Костопольский райсуд приговорил к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы жителя города Вараш за совершение государственной измены и попытку подорвать стратегический объект. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ривненской области.

Прокурором-обвинителем доказано, что 22-летний мужчина умышленно из корыстных побуждений совершил преступные деяния в ущерб суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности, государственной и информационной безопасности Украины путем сбора и передачи представителям спецслужб иностранного государства-агрессора детализированной информации об особенностях защиты деятельности одного из стратегически важных объектов области.

Также в мае 2018 злоумышленник пытался совершить диверсию путем подрыва объекта народнохозяйственного значения, однако сотрудниками органов безопасности удалось предотвратить взрыв, а заложенное у подножия электроопоры взрывное устройство - удалить.

Во время досудебного расследования и в судебном заседании обвиняемый свою вину признал в полном объеме, сотрудничал со следствием, содействовал в раскрытии преступления и дал обстоятельные показания относительно обстоятельств совершения уголовного преступления.