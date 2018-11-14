также в разделеОбщество
НАПК: Нардеп Богуслаев не внес в декларацию 24 миллиона 8
Зубко: Власти Смелы выписали себе премий на 10 миллионов, а денег на тепло не нашли 27
Мужчину, в которого стрелял Пашинский, обвинили в хулиганстве 29
Нацсовет экстренно проверит «NewsOne» из-за карты с «российским» Крымом 12
На Запорожье задержали банку полицейских-вымогателей 34
Кабмин запретил отключать зимой газ теплоснабжающим предприятиям 19
Министерство подождет: Кабмин создал Госслужбу по делам ветеранов 14
Продан объяснил, почему поехал в Германию через Молдову 23
Патриарх Варфоломей обратился к украинцам 163
Херсону дали тепло 50
САП подозревает экс-нардепа Крючкова в отмывании 424 миллионов 17
Подконтрольные Кремлю власти Крыма продают санаторий «Ливадия» 33
Названо имя митрополита, не поддержавшего постановление Собора УМЦ МП 149
СМИ узнали имена иерархов УПЦ МП, приехавших к Порошенко 163
ДТП в Харькове: Адвокат Дронова заявил отвод экспертам 100
Встретившиеся с Порошенко иерархи УПЦ МП опасаются раскрывать свои имена 94
13 ноября. Картина дня 137
Украинские ученые впервые за 17 лет отправились исследовать Южный океан 72

Костопольский райсуд приговорил к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы жителя города Вараш за совершение государственной измены и попытку подорвать стратегический объект. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ривненской области.

Прокурором-обвинителем доказано, что 22-летний мужчина умышленно из корыстных побуждений совершил преступные деяния в ущерб суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности, государственной и информационной безопасности Украины путем сбора и передачи представителям спецслужб иностранного государства-агрессора детализированной информации об особенностях защиты деятельности одного из стратегически важных объектов области.

Также в мае 2018 злоумышленник пытался совершить диверсию путем подрыва объекта народнохозяйственного значения, однако сотрудниками органов безопасности удалось предотвратить взрыв, а заложенное у подножия электроопоры взрывное устройство - удалить.

Во время досудебного расследования и в судебном заседании обвиняемый свою вину признал в полном объеме, сотрудничал со следствием, содействовал в раскрытии преступления и дал обстоятельные показания относительно обстоятельств совершения уголовного преступления.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги