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Ученики 9 класса средней школы в Харькове на перемене играли игрушечными пистолетами, которые стреляют пластмассовыми шариками.

Посетители школы, которые пришли за своими детьми, пожаловались на действия ребят администрации учебного заведения, сообщает пресс-служба облполиции.

Событие произошло 13 ноября в Киевском районе. Установлено, что пострадавших от выстрелов нет, за медицинской помощью никто не обращался. Заявлений или сообщений по данному факту в полиции не поступало.

Сотрудники ювенальной превенции взяли объяснения у участников и очевидцев происшествия. Информация зарегистрирована в журнале единого учета Киевского отдела полиции.

Ранее в соцсетях опубликовали сообщения, согласно которому на ученика, который стрелял, жаловались в прошлом; у него состоятельные родители и после замечаний ничего не меняется.
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