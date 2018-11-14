Бывший глава правления банка «Киевская Русь» Виктор Братко, которого подозревают в причастности к растрате имущества финучреждения, в прошлую пятницу получил убежище в Беларуси. Об этом сообщается на странице Агент Катерина в Facebook.

«Но это не все. С бывшей Родиной Братко связи рвать не спешит. Сейчас банкир активно общается с окружением Юлии Тимошенко и в деталях рассказывает историю о том, как банкротил банк «Киевская Русь», чтобы автотранспортное предприятие «2240», принадлежащее Петру Порошенко и его друзьям – Олегу Гладковскому и Игорю Кононенко, могло не отдавать кредит в 6 миллионов долларов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что кредит оформлен в 2007, а в 2012 году банк подал в суд, пытаясь взыскать с Порошенко и компании либо кредит, либо залоговое имущество.

«И дело уже шло к беде, но тут произошли кое-какие политические события, банк «ненароком» закончился, и денежки стало просто некому требовать. Говорят, очень увлекательная и поучительная история. Тоже хотела бы послушать. Юлия Владимировна, поделитесь?» - отмечается в посте.

Ранее в материале Слідство.Інфо говорилось, что подконтрольное президенту Порошенко и его друзьям «Автотранспортное предприятие-2240» отказывается возвращать кредит в 6 миллионов долларов неплатежеспособному банку «Киевская Русь».

«Подконтрольные им АТП взяло в 2007 году в банке «Киевская Русь» 6 млн долларов кредита. Залогом было здание по улице Павла Усенко недалеко от Дарницкой площади в Киеве. Но кредит транспортное предприятие Порошенко и друзей так и не вернуло. Залог по кредиту, который мог бы покрыть убытки банка, фирма тоже не отдала», - говорится в материале.

19 марта 2015 года НБУ признал неплатежеспособным банк «Киевская Русь» и ввел в него временную администрацию.