Адвокат участника смертельного ДТП в Харькове Геннадия Дронова потребовал отвода экспертов Института имени Бокариуса, которые определили границы перекрестка и подтвердили свой предварительный вывод, что авто Дронова заехало на грань перекрестка при остановке на светофоре.

Как видно на схеме, опубликованной харьковской журналисткой Татьяной Доцяк, данные экспертизы и стоп-кадра камеры видеонаблюдения не совпадают. На записи видно, что автомобиль Дронова не заехал за линию.





«Почему адвокат Дронова заявил отвод экспертам института Бокариуса. Вот две картинки с последней дополнительной экспертизы. Первое фото – стоп-кадр с видеокамеры наблюдения, второе – нарисованная экспертами схема. И там, и там границу перекрестка рисовали те же эксперты. Только на стоп-кадре она проходит перед автомобилем, и видно, что Дронов не заехал на границу. А на схеме - под автомобилем, и эксперты трактуют «заехал на перекресток 90 см», - пояснила журналистка.

По мнению адвоката, выводы экспертов, в том числе по итогам дополнительной экспертизы, основываются на допущениях, а эксперты Виталий Варлахов, Юлия Носатенко, Валерий Ольхов, и Анна Роман – некомпетентны.



Участники процесса согласились с определением судьи о вызове экспертов в суд для рассмотрения заявления об отводе.



«Адвокат Дронова вывод называет «лживым». Прокурор: «Смотря под каким углом смотреть». Судья: «Какие ко мне претензии?» - добавила Доцяк.

Следующее заседание суда запланировано на 20 ноября.

Как сообщал ForUm, 18 октября 2017 в Харькове на улице Сумской автомобиль Lexus RX 350 въехал в группу людей, стоявших на тротуаре. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 пострадали.

26 октября утром в больнице умерла пострадавшая в ДТП Диана Берченко, таким образом число жертв увеличилось до шести.

За рулем Lexus была 20-летняя Елена Зайцева. 13 декабря она заявила, что признает свою вину и готова нести ответственность. В организме обнаружили вещества, содержащие кодеин.

6 ноября водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову сообщили о подозрении в нарушении ч. 3 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких граждан).

27 февраля в Киевском райсуде Харькова началось заседание по существу дела о ДТП.

На заседание суда никак не могут доставить бывшего врача-нарколога Елену Федирко, которая проводила первое обследование Зайцевой после аварии.