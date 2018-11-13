Министр обороны Степан Полторак намерен на следующей неделе уволить своих двоих заместителей. Об этом он заявил в эфире 5 канала.

«То, что касается награждения холодным оружием, такая возможность есть и сейчас, но, конечно, некоторые традиции нужно менять. И подходы к тому, кого и чем награждать - надо менять. Что касается событий, связанных с увольнением или еще с какими-то другими торжествами, их действительно надо менять. Меня действительно уволили так, как должны увольнять любого военного. На моем примере было показано, сейчас мы практически завершили приказ министра обороны, которым определено, кто и какую категорию военных будет увольнять. Буквально на следующей неделе я планирую уволить своих двух заместителей и они уже будут увольняться по новой методике. И так будет определено до бригады включительно», - отметил Полторак.

«То есть я не буду сосредотачиваться на высоких должностных лицах, я скажу о военнослужащих контрактной службы. Даже в бригаде раз в месяц будет определен день, когда в таких же условиях с соответствующим ритуалом будут увольнять всех, кто добросовестно и честно отслужил оговоренный срок и собирается завершить службу. И это независимо от того, кто это будет: полковник, лейтенант, капитан или военнослужащий по контракту. Такие традиции будут введены в ближайшее время. И я убежден, что они будут восприняты очень хорошо. Потому что раньше это было совсем по-другому. Дали пенсионное удостоверение - и до свидания», – подытожил министр.