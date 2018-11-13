За прошедшие сутки, 12 ноября, российские оккупанты 9 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил, дважды - с применением вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, сообщает пресс-центр штаба ООС.
Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и минометов.
Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Золотое, Троицкое, Верхнеторецкое, Красногоровка, Степное, Березовое и Водяное.
Огневые налеты с применением минометов калибра 82 мм, оккупанты провели по опорным пунктам наших войск вблизи Троицкого и хутора Вольный, что на попаснянском направлении.
В ходе боевых действий один военнослужащий из состава Объединенных сил получил легкое ранение.
С начала суток враг огневой активности не проявлял.
По данным разведки, в течение 12 ноября один оккупант был уничтожен, еще двое - ранены.
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