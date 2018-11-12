В Украине в декабре будет больше выходных.
В этом году украинцы будут отдыхать с 23 по 25 декабря включительно в связи с празднованием Рождества Христова по Григорианскому календарю.
Выходными также будут дни от 30 декабря по 1 января 2019.
Поэтому в последнем месяце года предусмотрены две рабочие субботы: 22 декабря вместо понедельника, 24 декабря, а также 29 декабря вместо 31 декабря.
Всего в декабре-2018 будет 11 выходных дней.
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