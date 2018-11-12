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В Украине в декабре будет больше выходных.

В этом году украинцы будут отдыхать с 23 по 25 декабря включительно в связи с  празднованием Рождества Христова по Григорианскому календарю.

Выходными также будут дни от 30 декабря по 1 января 2019.

Поэтому в последнем месяце года предусмотрены две рабочие субботы: 22 декабря вместо понедельника, 24 декабря, а также 29 декабря вместо 31 декабря.

Всего в декабре-2018 будет 11 выходных дней.
ForUm

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