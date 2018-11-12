В среду, 14 ноября, в Украину придет атмосферный фронт и принесет в западные области преимущественно дождь, на север и местами в центр мокрый снег, сообщила синоптик Наталья Диденко.

В Киеве 13 ноября будет холодно: ночью до -3 градусов, днем ​​около нуля, пока без осадков.

14 ноября в столице погода станет еще более некомфортной – дождь, снег, порывистый ветер.

В ближайшие сутки в Украине ночью 0-5 мороза, на востоке до -5-7 градусов.

Днем 1 + 3 градуса, на востоке от 2 мороза до 2 тепла. На юге + 6 + 10 градусов. На Западе + 8 + 13 градусов.