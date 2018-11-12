также в разделеПроисшествия
В Николаеве произошел пожар в церкви баптистов 12
Полторак рассказал, кого наказали за взрывы на складах 44
В Харькове мужчина с ножом нападал на прохожих 30
«Криворожская теплоцентраль» попыталась самовольно возобновить газоснабжение 233
В Украине предлагают отменить левый поворот на трассах 105
С помощью TruCam полиция зафиксировала более 5000 нарушений 28
ДТП на трассе Киев-Чоп: Погибли 3 человека 27
Сутки в ООС: 10 обстрелов, 2 бойца ВСУ погибли, еще 2 получили ранения 19
В понедельник в Смеле могут ввести чрезвычайное положение 109
ЕС предлагает создать международную комиссию по расследованию убийства Гандзюк 34
На Сумщине мать приковала свою дочь к батарее 36
В Днепре полиция со стрельбой задержала иностранцев 61
На Черниговщине СБУ раскрыла незаконную врезку в нефтепровод 71
Лещенко продолжает настаивать на своей невиновности в ДТП 53
В Черкассах водитель маршрутки на глазах у полиции травмировал пассажирку 30
Сутки в ООС: 9 обстрелов, погибли 2 бойца ВСУ 31
В Польше уничтожили памятники на могиле украинского священника 28
Лещенко попал в ДТП: в его авто врезался грузовик 224

За прошедшие сутки, 11 ноября, боевики 7 раз открывали огонь по позициям украинских войск. Применения запрещенного вооружения не зафиксировано, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Враг осуществлял обстрелы украинских оборонительных укреплений в районах населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Вольный, Луганское, Тарамчук и Водяное.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Наибольшую огневую активность оккупанты проявили у Новотошковского. Во время первого обстрела враг применил гранатометы, а во втором случае – вооружения боевых машин пехоты.

В результате боевых действий ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

За текущие сутки противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Старого Айдара.

По данным разведки, 11 ноября, двух российских оккупантов было уничтожено, еще двое - ранены.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги