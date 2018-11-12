За прошедшие сутки, 11 ноября, боевики 7 раз открывали огонь по позициям украинских войск. Применения запрещенного вооружения не зафиксировано, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Враг осуществлял обстрелы украинских оборонительных укреплений в районах населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Вольный, Луганское, Тарамчук и Водяное.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Наибольшую огневую активность оккупанты проявили у Новотошковского. Во время первого обстрела враг применил гранатометы, а во втором случае – вооружения боевых машин пехоты.

В результате боевых действий ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

За текущие сутки противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Старого Айдара.

По данным разведки, 11 ноября, двух российских оккупантов было уничтожено, еще двое - ранены.