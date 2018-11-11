Целый пласт автострады №90 провалился в Израиле возле Мертвого моря 10 ноября. Несколько квадратных метров шоссе просто ушли под землю, передает Kriminal.TV.

Причиной обрушения стали продолжительные дожди в регионе – участок трассы размыли грязевые потоки.

К счастью, пострадавших не оказалось – во время обвала дорога была пуста. Однако четыре человека оказались заблокированы на образовавшемся «островке». На помощь им прислали военный вертолет, и они были доставлены на «большую землю», одному из них потребовалась медпомощь.

Израильская полиция сообщила, что в зоне риска и другие части автострады, пересекающей страну с севера на юг. Водителей призвали быть особенно осторожными.

После обильных дождей, обрушившихся на Израиль в пятницу, в стране дежурят военные вертолеты, готовые прийти на помощь пострадавшим от наводнений. Спецслужбы страны приготовились к тому, что дожди продолжатся и сегодня.

Как сообщалось ранее, камеры наблюдения в турецком городе Диярбакыр зафиксировали, как две женщины провалились под асфальт.