Спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер перечислил нарушения Россией минских соглашений, передает Лига.Новости.

«Вместо выполнения минских соглашений и движения к миру в Украине, Россия дотирует коррумпированных лидеров Донбасса, учит и оснащает незаконные вооруженные формирования, упрочивает статус-кво через бутафорские «выборы» и блокирует дипломатический прогресс», - заявил Волкер.

При этом он отмечает, что РФ обвиняет Украину в невыполнении Минска, но «в реальности все наоборот».

«Так называемые «народные республики» не имеют места в Минских соглашениях и являются нелегитимными органами, поддерживаемыми российской военной мощью и созданными Россией для управления украинской территорией, которую она контролирует силой», - написал спецпредставитель США.

Волкер отметил, что Россия не осуществила «немедленного двустороннего прекращения применения оружия» на востоке Украины.

РФ также не прекратила «использование всех видов оружия и проведения наступательных операций» и не осуществила «вывод всех тяжелых вооружений», сказал Волкер.

Кроме того Кремль «не разоружил незаконные вооруженные формирования» и не вывел с территории Украины «все иностранные вооруженные группы».

Также представитель США отметил, что Россия не смогла «немедленно освободить всех заложников и незаконно задержанных лиц» или обменять их.

Как сообщалось ранее, новые финансовые санкции против России, объявленные 8 ноября Министерством финансов США, впервые на официальном уровне признают, что Россия имеет полный контроль над ситуацией на оккупированной части востока Украины.