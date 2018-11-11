также в разделеПолитика
Приходько со скандалом покинула прямой эфир 68
Арьев: «Выборы» на оккупированных территориях ставят крест на Минских договоренностях 26
НАТО не признает «выборы» на Донбассе 17
«Выборы» в ОРДЛО: Канада осуждает действия России 79
МИД Украины выразил протест в связи с псевдовыборами на Донбассе 24
В Донецке на «выборы» зазывают дешевыми продуктами и беспроигрышными лотереями 47
МинВОТ призывает воздержаться от участия в «выборах» на оккупированных территориях 19
Еврокомиссар прокомментировал прохождение реформ в Украине 27
Климкин рассказал, что ждет Россию 115
Киев надежный партнер: Кличко пиарит город в Германии 21
Телеканал «Эспрессо»: В Украине очень много людей, поддерживающих повестку дня Медведчука 53
В Украине вступил в силу закон об уголовной ответственности за незаконное пересечение границы 55
Порошенко уволил первого заместителя командующего Национальной гвардии 23
Гройсман: Реформа децентрализации объединяет Украину и остановить ее нельзя 26
В СБУ рассказали о «победителях» псевдовыборов в так называемых «ЛНР» и «ДНР» 76
«Оппоблок» созывает политсовет для оценки союза Бойко и Левочкина с партией Медведчука 43
«Вынужден работать дальше»: Луценко останется генпрокурором 180
АП: Порошенко не принял отставку Луценко 28

Спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер перечислил нарушения Россией минских соглашений, передает Лига.Новости.

«Вместо выполнения минских соглашений и движения к миру в Украине, Россия дотирует коррумпированных лидеров Донбасса, учит и оснащает незаконные вооруженные формирования, упрочивает статус-кво через бутафорские «выборы» и блокирует дипломатический прогресс», - заявил Волкер.

При этом он отмечает, что РФ обвиняет Украину в невыполнении Минска, но «в реальности все наоборот».

«Так называемые «народные республики» не имеют места в Минских соглашениях и являются нелегитимными органами, поддерживаемыми российской военной мощью и созданными Россией для управления украинской территорией, которую она контролирует силой», - написал спецпредставитель США.

Волкер отметил, что Россия не осуществила «немедленного двустороннего прекращения применения оружия» на востоке Украины.

РФ также не прекратила «использование всех видов оружия и проведения наступательных операций» и не осуществила «вывод всех тяжелых вооружений», сказал Волкер.

Кроме того Кремль «не разоружил незаконные вооруженные формирования» и не вывел с территории Украины «все иностранные вооруженные группы».

Также представитель США отметил, что Россия не смогла «немедленно освободить всех заложников и незаконно задержанных лиц» или обменять их.

Как сообщалось ранее, новые финансовые санкции против России, объявленные 8 ноября Министерством финансов США, впервые на официальном уровне признают, что Россия имеет полный контроль над ситуацией на оккупированной части востока Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2399 грн.
10
Теги