Киев не станет первым украинским городом, запустившим программу переселения из ветхого жилья. В народе ее называют «сносом хрущевок». По всему видно, что пионером будет Чернигов, и именно на нем обкатают ключевые механизмы, которые в Киевской горадминистрации обсуждают с ноября 2017 года, пишет Телеграф.

26 октября 2018 года власти Чернигова утвердили «Программу строительства нового жилья на месте домов старше 50 лет» на 2019-2023 годы. И уже договорились о подключении к ней двух крупнейших местных застройщиков — «Основа-Буд 7» и «Укрсивербуд».

«Мы уже согласовываем с городской властью объекты, и ведем переговоры с жильцами относительно сноса первого ветхого многоквартирного дома в исторической части города. На его месте будет построено современное жилье», — рассказал руководитель компании «Укрсивербуд» Виктор Вереша.

Программа рассчитана на жилые дома и на проблемные общежития, многие из которых в Чернигове переделаны в квартиры. Заместитель мэра Чернигова Александр Атрощенко уточнил, что в 2019 г. власти планируют построить 2 новых дома, а в каждый следующий год возводить по 5 строений. Конечно это полностью не решит проблему жилья в городе: в Чернигове насчитывается не менее 200 жилых домов, старше 50 лет, нуждающихся в глобальной реконструкции либо в сносе. Но позволит хоть немного сократить число аварийных строений.

Как будет работать

В рамках программы из городского бюджета Чернигова будет финансироваться до 40% строительства каждого нового жилья. Не ровно 40%, а от 25 до 40%. Все будет зависеть от каждого конкретно взятого объекта.

«В основу расчетов положена стоимость строительства жилья, установленная Минрегионом для Черниговской области. Согласно приказу министерства №46 от 1 марта 2018 г. — это 11 149 грн./кв.м.», — уточнил Александра Атрощенко.

При этом городские власти помогут строителям решить проблему с оборотными средствами.

«Деньги могут предоставляться городом на начальном этапе строительства. Сами застройщики для того, чтобы победить в конкурсе могут корректировать участие властей в сторону уменьшения и мэрия будет рассматривать их предложения. При этом для застройщика устанавливается минимально возможный размер паевого участия в развитие инфраструктуры города — 0,01%», — объяснил Атрощенко.

Кроме всего прочего компания получит на льготных условиях земельный участок под новый дом и большую часть квартир. Строители будут отдавать городским властям (для передачи жильцам) от 30% до 40% квартир, а оставшиеся 60-70% смогут продать на коммерческой основе и заработать.

Что получат люди

Какие бы программы не разрабатывались на местах, все они должны вписываться в действующее законодательство — в закон «О комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилого фонда» №525-V от 22 декабря 2006 года. Его ключевых требования обещают соблюдать в Чернигове:

- в новом жилье не может быть меньше комнат, чем в старом;

- общий метраж новой квартиры должен быть на 50% больше предыдущего жилья;

- людям должно предоставляться временное жилье на время возведения новостройки.

Кстати, жителям Чернигова, переселяемым из хрущевок, пообещали предоставить в качестве временного жилья равноценные квартиры. Никому не придется ютиться. Если семья жила в старой трехкомнатной квартире, то и времянку должна получить таких же габаритов. Жилье должно быть по ключ — по принципу «заходи и живи».

Все это должны будут предоставить строительные компании. Потому им придется побеспокоится об отделке (несмотря на то, что они привыкли продавать жилье с голыми стенами) и согласовать все с людьми — переговоры также будут проводить застройщики.

В ходе этих переговоров будет соблюдаться главный принцип — на переезд и снос старого дома должны согласиться все 100% жильцов. Достаточно одного несогласного, и дом не будет участвовать в городской программе.