В последние годы компания Samsung выпускает уже далеко не самые интересные телефоны на рынке, что имеет свои последствия. Дело в том, что китайские производители постепенно наступают ей на пятки, что, конечно же, негативно сказывается на ее бизнесе. Именно поэтому все новейшие технологии будут внедрены в Samsung Galaxy S10, анонс которого случится в ходе выставки MWC 2019 в Барселоне, а пройдет она в конце февраля 2019 года, передает TopMob.

Сегодня, 11 ноября 2018 года, инсайдеры выложили в сеть настоящее фото смартфона Samsung Galaxy S10, который безусловно понравиться требовательным покупателям, потому как выглядит просто невероятно. Мобильное устройство имеет дисплей, который занимает более чем 97% площади на лицевой части, а выполнен он по технологии Super AMOLED. Прямо «из коробки» на этот премиальный телефон установлена операционная система Android 9.0 Pie с новой оболочкой One UI.

Сканер отпечатков пальцев работает на основе ультразвука, а встроен такой компонент прямо в дисплей, что делает новый флагман компании Samsung еще более привлекательным для всех покупателей. Тыльная крышка телефона получит тройную основную камеру с вертикальным расположением. По некоторым данным, он сможет делать снимки с разрешением 48 Мп, которые смогут похвастаться очень хорошим уровнем детализации и некоторыми другими особенностями, вроде идеальной передачи цветов.

Купить Samsung Galaxy S10 покупатели смогут в градиентных цветах. Они представляют из себя расцветки, состоящие сразу из двух цветов, но плавно переходящих один в другой. Подобные цветовые решения особенно эффектно выглядят на солнце, потому как под разными углами они меняют окрас. Таким образом, по совокупности факторов, Samsung Galaxy S10 станет просто потрясающим во всех отношениях телефоном. Скорее всего, на момент своего выхода на рынок он окажется самым технически продвинутым, чем фанаты конечно же останутся очень довольны.

Аппаратной основой новинки в модификации для Украины и Европы станет восьмиядерный процессор Exynos 9820 с частотой 3,1 ГГц. Также этот аппарат получит разъемы USB Type-C и 3,5 мм для наушников. Кроме того, будущей новинке приписывают модули Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 LE, 4G VoLTE, A-GPS и NFC. Благодаря последнему телефон окажется полностью совместим с платежной системой Samsung Pay, а она вот уже как почти два года полноценно работает на российской территории.

Как сообщалось ранее, компания Samsung решила, что пора избавиться от модельных рядов Galaxy J, Galaxy On и Galaxy C. Вместо них на рынок будут выпускаться телефоны из серии Galaxy M. Будущие новинки уже засветились в сети, и имеют модельные номера SM-M205F и SM- M305F.