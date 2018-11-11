Компания Samsung решила, что пора избавиться от модельных рядов Galaxy J, Galaxy On и Galaxy C. Вместо них на рынок будут выпускаться телефоны из серии Galaxy M. Будущие новинки уже засветились в сети, и имеют модельные номера SM-M205F и SM- M305F, пишет iTechua.

В настоящее время информация о них также доступна на официальном сайте южнокорейской корпорации в разделе технической поддержки. Это говорит о том, что до анонса осталось буквально несколько недель.

Два новых телефона под названиями Galaxy M20 и M30 поддерживают одновременную работу с двумя SIM-картами, имеют разъемы USB Type-C и 3,5 мм для подключения наушников. Модель M20 будет доступна для покупки в версиях с 32 ГБ и 64 ГБ постоянной памяти, тогда как M30 удастся купить в конфигурациях с 64 ГБ и 128 ГБ флэш-памяти. Известно, что оба мобильных устройства получат Super AMOLED-экраны полноразмерного типа, но будет ли в них вырез - неизвестно.

По какой именно цене будут продавать новые смартфоны компании Samsung пока неизвестно, однако вскоре такая информация гарантированно появится. Прямо «из коробки» на Galaxy M20 и M30 гарантированно окажется установлена операционная система Android 8.1 Oreo, так как их выход запланирован до конца 2018 года, а до этого момента новую ОС не получат даже передовые флагманы бренда. Новинки однозначно будут доступны для покупки в Европе, США, Азии и других регионах мира.

Как сообщалось ранее, один из богатейших бизнесменов Южной Кореи, фактический глава компании Samsung Electronics Ли Чжэ Ён приговорен к пяти годам тюрьмы за коррупцию.