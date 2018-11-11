В бразильском штате Рио-де-Жанейро в результате оползня погибли девять человек.

Об этом сообщают местные СМИ, пишет «Свидок».

Еще два человека считаются пропавшими без вести. 11 человек удалось спасти, но все они получили травмы и были госпитализированы. Точное количество пострадавших пока неизвестно.

Последние два дня в штате идут сильные дожди. Больше всего пострадал муниципалитет Нитерой. В спасательной операции участвуют около 200 человек.

Как ранее сообщало агентство, целый ряд горных городков и сел на крайнем севере Италии - вблизи Беллуно - в результате оползня, вызванного проливными дождями, в пятницу оказались отрезанной от мира.

Как сообщалось ранее, на острове Ломбок и в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,4. В результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере 10 человек, еще около 40 получили ранения.