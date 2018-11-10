Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что большинство украинцев готовы отказаться от празднования Международного женского дня 8 марта, передает Фокус.

«Я думаю, что украинское общество готово отказаться от традиции его празднования. В частности, потому, что все больше украинцев понимает, что мы не можем жить в одном ритме с государством-агрессором. Эта синхронность в праздновании каких-то дат со страной, которая пытается уничтожить наше государство, является тем, что нас ослабляет. И особенно среди молодого поколения нет какой-то ностальгии по таким праздникам, как 8 марта», - отмечает Вятрович.

«Не говорю, что 8 марта вообще исчезнет из календаря, но думаю, что изменится его идея и концепция - мы будем говорить не о Международном женском дне, а о дне борьбы за права женщин, что является важным для украинского общества», - рассказывает Вятрович, подчеркивая, что в новом формате совершенно излишним будет выходной день, который превращает этот праздник в «день тортиков и букетиков».

Какк сообщалось ранее, директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович считает отмечание 22 июня на государственном уровне не только неуместным, но и опасным.