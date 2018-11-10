также в разделеОбщество
Государственная исполнительная служба отчиталась за проделанную работу 8
Пограничники усилили контроль в аэропортах «Борисполь» и «Киев» 10
Эннио Морриконе 90: Лучшие саундтреки 35
Стали известны области Украины с самой худшей подготовкой к зиме 33
На церемонии Revolve Awards выбрали «Икону года» 11
Комиссар по делам детей Энн Лонгфилд: Онлайн-зависимость начинается еще в утробе матери 13
Закон о передаче Андреевской церкви в пользование Вселенскому патриархату вступил в силу 22
Кардиологи исследовали влияние кофе на сердце: Новые данные 143
«Укрзализныця» разогнала рельсобус до «Борисполя» до 121 км/ч 79
9 ноября. Картина дня 41
Нацбанк пересаживается на электромобили 39
В Украине могут запретить левые повороты на скоростных трассах 30
Заморозки и туманы: синоптик сделала прогноз на выходные 30
«Секс-скандал» с Варченко: за дело взялась военная прокуратура 31
Труба прервал отпуск из-за скандала в ГБР 13
Суд назначил заседание по делу Труханова 19
Врачи оказали помощь и отпустили пострадавшую в ДТП помощницу Лещенко 48
Дуда просил Порошенко вмешаться в дело Кладбища орлят 17

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что большинство украинцев готовы отказаться от празднования Международного женского дня 8 марта, передает Фокус.

«Я думаю, что украинское общество готово отказаться от традиции его празднования. В частности, потому, что все больше украинцев понимает, что мы не можем жить в одном ритме с государством-агрессором. Эта синхронность в праздновании каких-то дат со страной, которая пытается уничтожить наше государство, является тем, что нас ослабляет. И особенно среди молодого поколения нет какой-то ностальгии по таким праздникам, как 8 марта», - отмечает Вятрович.

«Не говорю, что 8 марта вообще исчезнет из календаря, но думаю, что изменится его идея и концепция - мы будем говорить не о Международном женском дне, а о дне борьбы за права женщин, что является важным для украинского общества», - рассказывает Вятрович, подчеркивая, что в новом формате совершенно излишним будет выходной день, который превращает этот праздник в «день тортиков и букетиков».

Какк сообщалось ранее, директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович считает отмечание 22 июня на государственном уровне не только неуместным, но и опасным.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги