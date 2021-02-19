Накануне первых весенних удлиненных выходных Укрзализныця дает возможность поймать последний снег в горах, ведь из 8 новоназначенных поездов 5 направляются в карпатском направлении, сообщила пресс-служба общества.

Обратите внимание на эти маршруты и бронируйте билеты уже сейчас:

• Самое популярное сейчас направление, которое является самым легким способом добраться до Буковеля, пополнится поездом №43 Киев - Ивано-Франковск. 5 и 9 марта он будет отправляться из Киева в 19:06 и прибывать в Ивано-Франковск в 5:43 следующих суток. Из Ивано-Франковска отправления 4 и 8 марта в 21:55 и прибытие в Киев в 8:48.

• Поезд №235 Киев - Ужгород будет курсировать 5 и 7 марта, в обратном направлении – 6 и 8 марта. Отправление из Киева в 20:28 и прибытие в Ужгород в 11:58, в обратном направлении отправление из Ужгорода в 18:10 и прибытие в Киев в 08:40.

• Поезд №168 Львов – Одесса специально назначен на 8 марта. Отправление из Львова в 09:40 и прибытие в Одессу в 20:56, в обратном направлении отправление из Одессы в 09:37 и прибытие во Львов в 21:05.

• Возможность пересадки в сторону горнолыжных курортов будут иметь и пассажиры из Одессы, которые выберут поезд №136 Одесса - Черновцы. Рейсы в Черновцы назначены на 3, 5, 7 и 9 марта, в Одессу – 4, 6, 8 и 10 марта. Отправление из Одессы в 16:39 и прибытие в Черновцы в 10:00. В обратном направлении отправление в 15:35 и прибытие в Одессу в 10:01.

• Также в буковинском направлении, как уже сообщалось ранее, запущен дополнительный поезд №249/250 Киев - Черновцы, который будет отправляться из Киева 26 февраля, 1, 5, 7 и 9 марта в 15:09 и прибывать в Черновцы в 08:15. В обратном направлении отправление 25 и 28 февраля, 4, 6, 8 марта в 19:15 и прибытие в Киев в 12:30.

• Для путешествующих в направлении Ривного и Луцка 8 марта также осуществит рейс поезд №197/198 Киев - Ковель. Он будет отправляться из Киева в 6:19 и прибывать в Ковель в 14:48. Из Ковеля отправление в 11:27 и прибытие в столицу в 20:45.

• Провести праздничный уикенд на Хортице можно будет с помощью поезда №72 Киев - Запорожье. Поезд будет курсировать в Запорожье 5 и 9 марта, в Киев - 4 и 8 марта. Отправление из Киева в 20:20, прибытие в Запорожье в 07:49. В обратном направлении поезд будет отправляться в 19:47 и прибывать в Киев в 07:04.

• Поезд №779/780 Сумы - Киев - Винница будет курсировать 5 и 8 марта. Отправление из Сум в 5:26 и прибытие в Винницу в 13:11. В обратном направлении отправление из Винницы в 13:46 и прибытие в Сумы в 21:47.