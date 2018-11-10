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В Днепре полицейские применили огнестрельное оружие для задержания двух граждан Грузии, которые подозреваются в имущественных преступлениях, в том числе воровстве. Об этом сообщили в Главном управленим Нацполиции в Днепропетровской области, передает 112 Украина.

По оперативной информации, подозреваемые в возрасте 32 и 42 лет прибыли в Украину «для ведения преступной деятельности и могут быть причастны к серии имущественных преступлений – разбоям, грабежам и квартирным кражам».

Вечером в пятницу правоохранители заметили автомобиль с подозреваемыми, но те отказались остановиться по требованию полиции.

«Водитель не реагировал и продолжал движение. Чтобы задержать воров, полицейские применили огнестрельное оружие. В результате автомобиль с поврежденными колесами удалось остановить, а беглецов задержать», – говорится в сообщении.

В ходе операции пострадали двое сотрудников полиции: один – при попытке остановить машину злоумышленников, второй – при их задержании. Задержанным гражданам за сопротивление правоохранителям грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Как сообщалось ранее, при стрельбе в ночном клубе в Калифорнии погибли 11 посетителей, и полицейский, раненный на месте происшествия, скончался в больнице, сообщила полиция штата.
ForUm

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