Американская модель Кендалл Дженнер и голландская модель Роми Стрейд стали гостями церемонии Revolve Awards. На подиуме главного ежегодного шоу они получили награды, которыми традиционно отмечают инфлуэнсеров года, передает 24 канал.

9 ноября именно Кендалл и Роми получили престижные статуэтки Revolve Awards в стенах отеля Palms Casino Resort в Лас-Вегасе.

Кроме премий, модели имели возможность похвастаться своими элегантными и сексуальными одновременно нарядами. Кендалл Дженнер получила премию «Икона года» в платье до колен черного цвета с перьями в зоне декольте и полупрозрачными туфлями-лодочками.

Роми Стрейд в свою очередь пришла на вечеринку в компании своего любимого Лоренса ван Левена. Для получения награды «Модель года» она выбрала волшебную бархатное платье вишневого цвета с пикантным разрезом на ноге.

На церемонии #REVOLVEAwards также присутствовали знаменитости Эмили Ратаковски, Эльза Хоск, Эмили Дидонато, Шей Митчелл, Маурит Стиббе и многие другие.