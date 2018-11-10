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Audi TT нового поколения станет четырехдверным купе, пишет AUTONEWS.

Первое поколение Audi TT появилось в 1998 году. Это компактное спортивное купе с двумя дверьми. Сейчас автолюбителям предлагают третье поколение этой модели. Её новое поколение появится в ближайшие два года. И это будет уже четырехдверное купе.

Новый Audi TT построят на платформе MQB. Автомобиль увеличится в размерах. Его длина вырастет на 240 мм, а колесная база – на 120 мм. Естественно, благодаря этому в салоне станет значительно просторней. В линейку двигателей войдут «мягкие» гибридные бензиновые и дизельные агрегаты. Покупателям также предложат версию с подзаряжаемой гибридной силовой установкой. Не исключено появление и полностью электрической версии.

В 2014 году компания Audi показала четырехдверный концепт Audi TT Sportback. Он гораздо практичней, чем стандартное двухдверное купе. То есть немцы уже давно хотели переделать TT в четырехдверный вариант.

Эта новинка в линейке Audi будет располагаться, скорее всего, под A5 Sportback. Она составит конкуренцию таким моделям, как Mercedes CLA и BMW 2 Series Gran Coupe с удлиненной колесной базой.

Как сообщалось ранее, компания Audi в сотрудничестве со студией Blue Sky Studios разработала электромобиль специально для мультфильма Spies in Disguise («Камуфляж и шпионаж»).
ForUm

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