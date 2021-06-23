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Немецкий автопроизводитель Audi планирует полностью отказаться от производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) к 2033 году и рассчитывает достичь нулевых выбросов углекислого газа не позднее 2050 года, говорится в заявлении компании.

«Благодаря нашему инновационному потенциалу мы предлагаем клиентам экологически чистые варианты мобильности. Я верю в успех технологий и инноваций», — цитируется в заявлении генеральный директор Audi Маркус Дюсманн. При этом Дюсманн уточнил, что точные сроки прекращения производства автомобилей с ДВС в конечном итоге будут определены клиентами и законодательством, передает Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению, с 2026 года Audi планирует выпускать на мировой рынок только автомобили с электродвигателями — более 20 моделей электромобилей. Указывается, что компания представит последний в своей истории автомобиль, оснащенный ДВС, через четыре года, который будет производиться до 2032 года.

Кроме того отмечается, что Audi будет продолжать совершенствовать автомобили с ДВС вплоть до их окончательного снятия с производства. «Последний двигатель внутреннего сгорания Audi будет лучшим из всех, что мы когда-либо создавали», — заключил Дюсманн.

Audi стремится перейти на полностью электрическую линейку автомобилей раньше своих основных конкурентов BMW и Mercedes-Benz. BMW ожидает, что к 2030 году половина ее продаж будет приходиться на полностью электрические модели. Mercedes-Benz еще не объявила дату, когда она будет производить только электромобили.
ForUm

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