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На проспекте Бажана, недалеко от станции метро «Позняки», при проверке автомобиля Range Rover, полицейские обнаружили в его салоне незарегистрированный пистолет для отстрела резиновых пуль. Водитель Range Rover вел себя неадекватно и вызвал «группу поддержки».

Полицейские остановили подозрительный автомобиль в пятницу, 9 ноября, около 22:15. Об этом Информатор узнал, побывав на месте происшествия.

По словам полицейских, в машине на момент проверки документов находился водитель по имени Руслан и пассажир. В салоне копы обнаружили пневматический пистолет, который был переделан под стрельбу резиновыми пулями, калибра 9 миллиметров. Оружие не было зарегистрировано в полицейской базе. После того, как водителя и пассажира вывели из автомобиля, они позвонили своим друзьям, чтобы те «решили» вопрос. На место приехали несколько молодых людей и две девушки. Когда прибыла «группа поддержки», Руслан попытался передать ключи от машины и документы на нее, приехавшему на помощь товарищу. Однако копы были начеку и заковали водителя в наручники. В этот момент один из его друзей начал вести себя неадекватно и оголил ягодицы в знак протеста.

Во время следственных действий по изъятию оружия вся компания вела себя вызывающе, они демонстративно распивали шампанское на капоте, показывали на камеру неприличные жесты и справляли нужду прямо на тротуаре. По словам полиции, водитель находился под действием наркотических веществ и успел сбросить около двух грамм каннабиса.

Также копы добавили, что летом 2018 года этих людей уже задерживали. Тогда в салоне автомобиля у них находилась боевая граната.

На месте работали несколько экипажей патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Задержание проводили спецподразделение ППОП №1 и батальон сопровождения. Водителя доставили в райотдел для дачи показаний. Детали происшествия определит следствие.
ForUm

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