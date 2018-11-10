Команда исследователей из израильского Университета Бен-Гурион утверждает, что нашла способ, как можно дешево и быстро производить водородное топливо для автомобилей. При этом, в предложенном ими химическом процессе используется солнечная энергия, а не другой, не экологичный, способ, пишет Автотема.

Ученые Арик Йочелис и Айрис Висолы-Фишер из Университета Бен-Гурион объяснили, что разработали химический механизм, при котором пероксид водорода (H2O2) фотохимически разбивается на два разных газа с помощью фотоэлектродов оксида железа (Fe2O3). В процессе используется доступная солнечная энергия, что значительно удешевляет метод расщепления.

«Мы продемонстрировали, что механизм фотохимической реакции принадлежит к семейству химических реакций, за которые профессор Герхард Эртль получил Нобелевскую премию по химии десятилетие назад. Наше открытие расчищает путь для новых стратегий фотохимических процессов», - сказал Йочелис.

Как сообщалось ранее, 17 сентября поезд на водородных топливных элементах Coradia iLint совершил первый регулярный рейс Куксхафен – Букстехуде.