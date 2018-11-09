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Британская королева Елизавета II запретила Меган Маркл надевать на свадьбу с принцем Гарри тиару с изумрудами, которые могли добыть в России. Об этом пишет  The Sun, ссылаясь на источники.

Изначально нынешняя герцогиня Сассекская хотела надеть на церемонию бракосочетания тиару с изумрудами. Однако королева забраковала ее выбор, поскольку существовали подозрения, что драгоценные камни могли быть добыты в России.

«Она наденет то, что я скажу», — сказала тогда Елизавета II своему внуку Гарри и окрестила его будущую жену «сложной».

Кроме того, она возмутилась, что, будучи разведенной женщиной, Меган Маркл собралась выходить замуж в фате.

 В результате Меган надела бриллиантовую диадему, которую для нее выбрала Елизавета II. 

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл поженились 19 мая.
ForUm

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