При дворе в Британии никогда не было разговоров об ограничении власти королевы Елизаветы II в связи с ее возрастом. Такое заявление сделал представитель принца Уэльского Чарльза, сообщает 112 Украина со ссылкой на издание People.

После отстранения принца Эндрю из-за его дружбы с осужденным за сексуальное насилие появились слухи о том, что королева станет регентом своего сына Чарльза после достижения ею 95 лет. Ей сейчас 93, а до заветной даты осталось всего 18 месяцев.

Но представитель принца Чарльза рассказал, что подобные расклады в королевской семье не обсуждались, тем более никто не делал таких заявлений.

«Нет никаких планов касательно изменений в полномочиях королевы по достижению ею 95 лет либо любого другого возраста», - отметил он.

Такие слухи впервые появились в биографии принца Уэльского от Роберта Джобсона в 2018 году. Он тогда написал, что королева вероятно инициирует период регентства над своим сыном – принцем Чарльзом.

«Один из старших помощников сказал мне, что королева, раздумывая о своей кончине, если будет все еще жива в свои 95 лет, рассмотрит возможность передачи власти Чарльзу», - добавил писатель.

Кузина королевы, принцесса Маргарет Родос, вспомнила, как в свои 21 королева обещала посвятить жизнь нации и государству. Поэтому возможности делегации ею власти сыну она не рассматривает.

Однако некоторые королевские задачи Елизавета ІІ уже передала Чарльзу. Например, он занимается заграничными поездками и визитами. Также не так давно он провел аудиенцию с иностранными гостями.

Отметим, что принц Уэльский Чарльз в любом случае был на первом месте в порядке престолонаследия. Эндрю же, как герцог Йоркский, занимал восьмое место, сразу же после всех детей Чарльза.

Из детей Елизаветы ІІ также на престол претендует ее сын Эдвард, который занял одиннадцатое место, после племянников от Эндрю. А следом за его детьми, на четырнадцатом месте находится принцесса Анна. Сразу же за ней идет ее сын, потом внуки от него, и только потом еще две дочери и дети одной из них.

Есть позиции и гораздо ниже прямых претендентов. Всего очередь на трон состоит из 56 людей. И сразу за детьми, внуками и правнуками Елизаветы ІІ, в список попадают дети и внуки ее кузины – принцессы Маргарет. Сама же она на престол попасть не сможет.

Затем претензию на трон имеют потомки родного брата отца королевы – принца Генри, который давно умер, еще в 1974 году.

Все претенденты на корону обязаны быть рожденными в браке и быть наследниками Софии Ганноверской. Так же на момент восхождения на трон должны пребывать в протестантской вере. Преимущество передается по старшинству и в первую очередь мужчинам.