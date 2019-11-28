Королева Великобритании Елизавета II может отречься от престола в течение ближайших 18 месяцев в пользу своего сына Чарльза. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на The Sun.

В подтверждение издание приводит статистику, согласно которой Елизавета II посещает все меньше официальных мероприятий, а замещает ее именно Чарльз.

Предполагается, что отречение королевы может быть приурочено к ее 95-му дню рождения.

«Ее Величество помнит о своем возрасте и хочет убедиться, что, когда придет время, передача короны пройдет без каких-либо препятствий. Насколько я понимаю, королева серьезно обдумала этот вопрос и считает, что если она будет жива, когда ей исполнится 95 лет, то подумает о том, чтобы передать власть Чарльзу», - цитирует таблоид The Sun бывшего члена королевского двора.

Сообщается, что по закону королева не может «уйти на пенсию» без официального отречения от трона. Однако она может прекратить исполнение своих королевских обязанностей в связи с состоянием здоровья. Тогда Елизавета сохранит титул правящего монарха, а Чарльз станет принцем-регентом и полностью будет управлять делами королевства.

Однако полное отречение также не исключено. Тогда Чарльз, который числится наследным принцем с трехлетнего возраста, станет следующим британским королем.

Чарльз доказал, что может принимать правильные решения, сыграв ключевую роль в «увольнении» своего брата принца Эндрю после его скандального интервью, касающегося отношений с Джеффри Эпштейном. Принц Уэльский, который в тот момент находился с визитом в Новой Зеландии, говорил с матерью по телефону и убедил ее в необходимости такого шага для блага монархии. Елизавета объявила свое окончательное решение Эндрю, после чего тот сложил с себя все королевские полномочия.

Елизавета II взошла на трон в 1952 году в возрасте 25 лет. В сентябре 2015 года стала самым долгоправящим монархом Великобритании, обогнав свою прапрабабушку королеву Викторию. Также Елизавета II находится на троне дольше всех ныне здравствующих монархов мира.