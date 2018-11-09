По результатам предварительного расследования в уголовном производстве по факту незаконного привлечения гражданина Украины Павла Гриба к уголовной ответственности на территории Российской Федерации, Генеральная прокуратура Украины составила сообщение о подозрении гражданину РФ об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Согласно собранной доказательной базе, указанное лицо, занимая должность старшего следователя по особо важным делам 2 отделения следственного отдела управления ФСБ России по Краснодарскому краю, при отсутствии каких-либо объективных доказательств причастности Гриба к совершению противоправных действий на территории РФ, обвинило его в совершении особо тяжкого преступления», - говорится в сообщении.

Кроме того, посредством применения физического и психологического давления он заставил украинца оговорить себя, тем самым искусственно создав доказательства его вины в инкриминируемом преступлении. Также он предоставил Октябрьскому районному суду Краснодара РФ заведомо ложные и недостоверные сведения о привлечении Гриба должным образом в качестве обвиняемого и объявлении его в федеральный и международный розыск, в результате чего судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, таким образом сфальсифицировав материалы уголовного дела.

В настоящее время готовится запрос о международной правовой помощи в компетентные органы Российской Федерации по уведомлению указанному лицу о подозрении и проведения с ним ряда процессуальных действий.

Досудебное расследование в указанном производстве продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к незаконному привлечению Гриба к уголовной соответствия.

Как сообщал ForUm, 24 августа 2017 года 19-летний украинец Павел Гриб поехал в Беларусь и исчез.

7 сентября ФСБ официально подтвердила задержание украинца.

15 декабря 2017 года суд города Краснодар продлил арест Грибу до 4 марта.

Украинца обвиняют в подготовке к террористическому акту на школьной линейке в Сочи.

Гриб не признал вину в ростовском военном суде.

Его арест продлили до апреля 2019.